Tempestade de gelo deixa mais de um milhão de canadenses sem energia elétrica

Mais de um milhão de canadenses ficaram sem energia elétrica nesta quinta-feira (6) após uma tempestade de gelo na região leste do país, que derrubou árvores e danificou linhas de energia.



O ministério do Meio Ambiente emitiu um alerta de chuva congelante para a província de Quebec. As autoridades afirmaram que o acúmulo de gelo "era forte o suficiente em alguns lugares para arrancar árvores inteiras".



Durante a madrugada, mais de um milhão de clientes da operadora Hydro-Quebec estavam sem energia elétrica, informou a empresa.



"Os cortes foram provocados principalmente pelo peso do gelo, que quebrou galhos e árvores e fez com que entrassem em contato com linhas de energia", tuitou a empresa.



Em Montreal, quase meio milhão de pessoas ficaram sem energia elétrica.



Na província vizinha de Ontario, mais de 100.000 clientes foram afetados.