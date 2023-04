Três policiais mortos em tiroteio no Cáucaso russo

Três policiais morreram e oito ficaram feridos em um tiroteio com vários combatentes armados na Inguchétia, uma república do Cáucaso russo, informaram nesta quinta-feira as agências de notícias russas.



O incidente aconteceu na quarta-feira à noite durante uma "operação antiterrorista" na região de Malgobek, quando um "grupo de criminosos" que estava refugiado em uma casa de campo na localidade de Ziazikov-Yurt abriu fogo contra os policiais, informaram as agências RIA Novosti e Interfax, que citaram fontes das forças de segurança.



"Três policiais morreram, oito ficaram feridos e estão no hospital", informou uma fonte citada pela agência Interfax.



A operação aconteceu depois que homens armados atacaram um posto da polícia rodoviária na fronteira da Inguchétia com a Ossétia do Norte no final de março, segundo a RIA Novosti. Dois policiais ficaram feridos na ação.



A Inguchétia, no Cáucaso russo, é vizinha da Chechênia, cenário na década de 1990 e no início dos anos 2000 de guerras entre Moscou e uma rebelião separatista que progressivamente adquiriu um caráter islâmico.