Berlusconi em condição estável depois de passar a noite na UTI

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi está em condição "estável" nesta quinta-feira (6), depois de passar a noite em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Milão, informou um ministro de seu partido.



O político e empresário dos meios de comunicação, 86 anos, atualmente senador, foi hospitalizado diversas vezes nos últimos anos. Na quarta-feira ele foi internado na unidade de cardiologia do hospital San Raffaele de Milão por problemas respiratórios.



O ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, membro do partido de Berlusconi (Forza Italia), declarou à rádio Rai Uno que conversou com o médico do empresário.



"Ele disse que Silvio Berlusconi teve uma noite tranquila, que a situação é estável", afirmou.



O jornal mais vendido da Itália, Il Corriere della Sera, informou, sem revelar suas fontes, que o empresário sofre de leucemia.



Berlusconi foi levado às pressas para o hospital depois de reclamar de dificuldades para respirar e estava com baixos níveis de oxigênio no sangue, o que provoca um estresse para os sistemas cardiovascular e respiratório, informou a imprensa italiana.



Berlusconi foi primeiro-ministro durante um total de nove anos entre 1994 e 2011. Ele dominou a política do país durante duas décadas, apesar dos escândalos sexuais e dos processos que abalaram sua imagem.



Seu partido, Forza Italia, é um aliado minoritário da coalizão de direita da primeira-ministra Giorgia Meloni.