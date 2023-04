Taiwan detecta helicóptero e 3 navios de guerra chineses perto da ilha

O Ministério da Defesa de Taiwan disse, nesta quinta-feira (6, noite de quarta em Brasília), que detectou um helicóptero e três navios de guerra chineses perto da ilha, após o encontro de sua presidente, Tsai Ing-wen, com o presidente da Câmara dos EUA, Kevin McCarthy.



"Uma aeronave do Exército Popular de Libertação e três barcos da Marinha do Exército Popular de Libertação foram detectados às 6h [19h em Brasília] de hoje [quinta-feira]", diz um comunicado do ministério.



"As Forças Armadas monitoraram a situação e mobilizaram aviões de patrulha aérea de combate, navios da marinha e sistemas de mísseis terrestres para responder a essas atividades", acrescentou.



O comunicado foi divulgado após o encontro de Tsai com McCarthy em Los Angeles, durante uma escala nos Estados Unidos em sua viagem de volta da Guatemala e Belize, dois dos últimos aliados oficiais da ilha.



A China prometeu responder com "medidas firmes e eficazes" a esta reunião.



Na véspera, o Conselho de Assuntos do Continente de Taipé, encarregado da política em relação a Pequim na ilha, acusou as autoridades comunistas de "obstruir" o comércio no Estreito de Taiwan com inspeções de navios de carga e passageiros.



As autoridades marítimas chinesas já tinham indicado que reforçariam as patrulhas nas águas que separam esta ilha do continente.



"A ação do lado chinês aumenta deliberadamente as tensões no estreito", lamentou o conselho taiwanês.



"É uma clara violação do acordo de navegação através do Estreito e da prática marítima que terá um sério impacto adverso no tráfego normal entre os dois lados", acrescentou.