China promete resposta 'firme' após reunião entre Tsai e McCarthy nos EUA

A China prometeu, nesta quinta-feira (noite de quarta, 5, no Brasil), dar uma resposta "firme" à reunião, na Califórnia, entre a presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, e o presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, noticiou a agência estatal chinesa Xinhua.



"Em resposta aos atos de conluio gravemente errôneos entre os Estados Unidos e Taiwan, a China tomará medidas firmes e eficazes para salvaguardar a soberania nacional e a integridade territorial", informou o Ministério das Relações Exteriores, em nota publicada pela Xinhua.



Na quarta-feira, a dirigente taiwanesa se reuniu com uma delegação de políticos americanos democratas e republicanos durante uma escala na Califórnia, após visitar Guatemala e Belize, dois dos últimos aliados oficiais de Taipé.



Pequim considera Taiwan parte de seu território e se opõe a qualquer contato oficial entre Taipé e representantes de outros países, embora a ilha seja governada de forma autônoma por mais de 70 anos.



A China defende retomar seu controle algum dia, à força se necessário.



A reunião de quarta-feira "fragilizou gravemente o princípio de uma só China", segundo o qual nenhum país pode manter relações simultaneamente com Taipé e Pequim, afirmou o ministério.



"A questão de Taiwan é o núcleo dos interesses fundamentais da China e a primeira linha vermelha que não deve ser cruzada nas relações sino-americanas", acrescentou a pasta.



O Ministério da Defesa Nacional também condenou a reunião entre Tsai e McCarthy, segundo a Xinhua.



"Nós nos opomos firmemente a todas as formas de interação oficial entre Estados Unidos e Taiwan e a qualquer visita da líder das autoridades taiwanesas aos Estados Unidos sob qualquer nome e qualquer pretexto", declarou o ministério, de acordo com a Xinhua.



O Exército chinês "vai salvaguardar firmemente a soberania e a integridade territorial, assim como a paz e a estabilidade ao redor do estreito de Taiwan", acrescentou a agência estatal.