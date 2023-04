Marinha francesa resgata mais de 40 migrantes no canal da Mancha após naufrágio

Mais de 40 migrantes foram resgatados na região francesa do Canal da Mancha, quando se dirigiam para a costa do Reino Unido em pequenas embarcações, entre eles três crianças com hipotermia, anunciaram as autoridades.



Em duas operações seguidas, as autoridades francesas socorreram e levaram para a terra 28 e 13 pessoas, detalhou em nota a Prefeitura marítima da Mancha e do Mar do Norte.



Pela manhã, uma patrulha da Marinha constatou, em frente à costa de Boulogne-sur-Mer (norte), a presença de pessoas vítimas de um naufrágio. Foi enviada uma embarcação rápida que resgatou 28, todas retiradas da água.



Segundo a Prefeitura marítima, quatro delas, três crianças e um adulto, estavam com hipotermia.



Pouco depois, um navio da Marinha resgatou uma embarcação com problemas e recuperou 13 pessoas.



Cerca de 46.000 pessoas cruzaram o Canal da Mancha em 2022 a bordo de pequenas embarcações.