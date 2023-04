Mudança climática favorece casos de dengue e chicungunha, alerta OMS

A dengue e outras doenças causadas por vírus transmitidos por mosquitos se propagam muito mais e são mais abrangentes sob os efeitos da mudança climática, advertiu, nesta quarta-feira (5), a Organização Mundial da Saúde (OMS), que teme surtos mundiais.



Os especialistas da organização alertaram para o aumento de casos de dengue e chicungunha, e acreditam que haverá novas epidemias de zika.



Essas três doenças são causadas por arbovírus (vírus transmissíveis por artrópodes), que infectam o homem através da picada de mosquitos do gênero Aedes.



"A mudança climática teve um papel-chave para facilitar a propagação dos mosquitos vetores", declarou Raman Velayudhan, que coordena a iniciativa da OMS sobre a dengue e os arbovírus.



Com sua colega Diana Rojas Álvarez, responsável pela luta contra chicungunha e zika, os dois pediram uma ação rápida para reduzir a propagação dos mosquitos, diante do risco de ocorrerem surtos para além das regiões históricas de transmissão.



A dengue é endêmica em 100 países, mas representa uma ameaça para outros 29. O número de casos vem aumentando de forma exponencial nos últimos anos, passando de meio milhão em 2000 para 5,2 milhões em 2019, detalhou Velayudhan.



A chicungunha, que já foi detectada em 115 países desde a sua descoberta nos anos 1950, registra um aumento espetacular nas Américas, advertiu Rojas Álvarez. Desde janeiro, foram detectados cerca de 135.000 casos no continente, em comparação com os 50.000 registrados no primeiro semestre de 2022.