Ucrânia obtém apoio da Polônia para adesão da Ucrânia à Otan

A Polônia defenderá, na próxima cúpula da Otan, em julho, a adesão da Ucrânia, em guerra com a Rússia, que acusou os países ocidentais de fomentar o conflito e de estarem envolvidos em atentados em seu território.



"Estamos tentando obter para a Ucrânia (...) garantias adicionais de segurança que reforcem seu potencial militar, que também reforcem o sentimento de segurança do povo ucraniano", anunciou o presidente polonês, Andrzej Duda, nesta quarta-feira (5), ao receber seu colega ucraniano, Volodimir Zelensky.



"Acredito firmemente que poderíamos receber essas garantias para a Ucrânia como uma introdução e, repito, como uma introdução à sua adesão plena à Otan", frisou Duda, adiantando o pleito que levará à cúpula da Otan a ser realizada em Vilnius, na Lituânia.



A Polônia apoia "firmemente" a candidatura de Kiev à aliança militar transatlântica, acrescentou.



A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 exigindo, entre outras coisas, garantias de que a ex-república soviética nunca entraria na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).



Zelensky agradeceu à Polônia por seu apoio aos esforços da Ucrânia para ingressar na União Europeia (UE) e na Otan.



"Gostaria de dizer aos nossos parceiros, que estão constantemente buscando compromissos em nosso caminho para a Otan, que a Ucrânia será inflexível neste ponto", declarou Zelensky.



A Polônia, membro da UE, da Otan e vizinha da Ucrânia, é um importante centro logístico para enviar a ajuda militar e humanitária do Ocidente para o front da guerra. Também acolheu muitos refugiados ucranianos.



Duda afirmou que a Polônia está pronta para entregar a Kiev "no futuro" toda a sua frota remanescente de caças MiG-29 de fabricação soviética, ou seja, cerca de trinta aeronaves.



Esta eventual entrega deve ter a aprovação dos demais países da Otan, especificou o presidente polonês.



A Polônia já entregou oito MiG-29 para a Ucrânia e enviará outros seis em breve. Também forneceu 14 tanques Leopard 2A4 para a Ucrânia em fevereiro e março, além de outros equipamentos.



Referindo-se à situação no terreno, o presidente ucraniano assegurou que "o inimigo não assumiu o controle" da cidade de Bakhmut (leste), atacada há meses pelas tropas russas.



"Para mim, o mais importante é não perder nossos homens. Se houver o risco de perder pessoal devido ao cerco (a Bakhmut), é claro que o general (Oleksander) Syrskyi tomará as decisões corretas e adequadas no terreno", disse.



Desde o início da ofensiva russa, Zelensky já viajou para Washington, Londres, Paris e Bruxelas.



- "Confronto geopolítico" -



O presidente russo, Vladimir Putin, culpou os países ocidentais nesta quarta-feira pelo conflito na Ucrânia e acusou seus serviços secretos de estarem envolvidos na preparação de "ataques terroristas" na Rússia.



"Cabe considerar que (...) países terceiros e serviços de inteligência ocidentais estejam envolvidos na organização de sabotagens e ataques terroristas", declarou Putin, três dias após a morte de um famoso blogueiro militar em um ataque com bomba em São Petersburgo.



"Não posso deixar de dizer que o apoio dos Estados Unidos (...) ao golpe de Estado em Kiev em 2014 acabou levando à atual crise ucraniana", disse ele pouco antes de receber as credenciais da embaixadora americana em Moscou, Lynne Tracy.



O presidente referiu-se à revolução de 2014 que derrubou um governo ucraniano pró-Moscou.



Putin também acusou a UE de ter iniciado um "confronto geopolítico" com a Rússia.



Os serviços de segurança russos (FSB) indicaram que um avião ucraniano caiu na quarta-feira em uma região russa na fronteira com a ex-república soviética e que o piloto "tentou fugir para o território ucraniano", mas "foi detido".