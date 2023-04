Dois foguetes foram disparados, nesta quarta-feira (5), de Gaza para Israel, informaram o exército e testemunhas, após uma primeira noite de disparos aos quais Israel respondeu com bombardeios, em plena escalada de enfrentamentos na mesquita Al Aqsa, em Jerusalém.



Segundo testemunhas na Faixa de Gaza, dois foguetes foram disparados do norte deste enclave palestino em direção ao território de Israel. O exército israelense informou que um caiu ao lado de Gaza e outro, "no setor da barreira fronteiriça" que separa os dois territórios.