Líder da Câmara baixa dos EUA recebe presidente de Taiwan na Califórnia

O presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, o republicano Kevin McCarthy, recebeu a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, no estado da Califórnia, nesta quarta-feira (5), para uma reunião que causa grande mal-estar junto à China.



Manifestantes pró-Pequim e pró-Taipé se reuniram em torno da Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, em Simi Valley, onde será realizado o encontro.



A governante taiwanesa chegou na terça-feira a Los Angeles após passar por por Belize e Guatemala, uma viagem em que reafirmou os laços diplomáticos com esses países centro-americanos dias depois de Honduras dar as costas para a ilha e se vincular à China.



Pequim disse recentemente que "se opõe firmemente" ao encontro entre McCarthy e Tsai.



O governo do presidente americano, Joe Biden, afirma que a presença da líder taiwanesa nos Estados Unidos se deve a ela estar "em trânsito" em sua viagem e nega que se trate de uma visita oficial.



A China considera a ilha com governo democrático e autônomo como uma província rebelde que faz parte de seu território, e se diz disposta a recuperá-la, inclusive pela força, se necessário.