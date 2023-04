Berlusconi é internado na UTI por problema cardíaco

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, 86 anos, foi internado nesta quarta-feira (5) devido a um problema cardíaco e passará a noite em um hospital em Milão.



Uma fonte próxima do ex-governante disse à AFP que ele está em uma unidade de cirurgia cardíaca no hospital San Raffaele, no norte da Itália.



Localizado nos arredores da capital lombarda, o hospital é um dos centros de saúde mais prestigiados da península.



Berlusconi "está em terapia intensiva, devido a um problema de infecção que não foi resolvido. Mas ele fala", relatou o chanceler Antonio Tajani, um dos principais líderes do Forza Italia, partido político do ex-premiê, que faz parte da coalizão que apoia o governo de Giorgia Meloni.



Ele "passará a noite" no hospital, confirmou uma fonte médica que pediu para não se identificada.



"Força, Silvio", tuitou Giorgia Meloni, transmitindo seus "desejos sinceros e afetuosos de uma rápida recuperação".



A agência de notícias Ansa indicou que ele foi internado pela manhã, e seu quadro atual é "estável".



Recentemente, Silvio Berlusconi foi hospitalizado diversas vezes. A última delas foi na semana passada, oficialmente para exames de rotina.



"Estou de volta ao trabalho (...), disposto e determinado a me comprometer, como sempre fiz com o país que amo", escreveu em suas redes sociais, após deixar o hospital na sexta-feira.



No domingo, ele também publicou uma foto sua em frente a um canteiro de tulipas em sua luxuosa residência villa d'Arcore, na Lombardia.



Ele já havia sido internado no hospital San Raffaele em janeiro de 2022, por uma infecção urinária.



O bilionário também foi hospitalizado em abril de 2021 por mais de três semanas, devido a "sequelas da covid-19", contraída em setembro de 2020.



Berlusconi passou por uma importante cirurgia de coração aberto em 2016 e por outra operação, na primavera de 2019, de obstrução intestinal.



- Amigo de Putin -



"Coragem, Silvio, a Itália espera por você", tuitou nesta quarta-feira seu aliado político, Matteo Salvini, chefe da Liga contra os Migrantes, junto a uma foto em que ambos aparecem juntos.



O ex-"Cavaliere" permanece como uma figura central da política italiana, mesmo que seu partido tenha hoje menos de 10% das intenções de votos nas pesquisas.



Ele voltou a ser senador após as últimas eleições.



As declarações pró-Rússia deste magnata dos meios de comunicação e amigo de Vladimir Putin colocam Giorgia Meloni e seu governo em uma situação delicada.



Desde 1994 na política, foi primeiro-ministro por nove anos e dominou a política nacional durante duas décadas, apesar dos escândalos sexuais e processos judiciais que mancharam sua imagem.



Para milhões de italianos, o período de governo de Berlusconi representa uma idade de ouro da economia italiana.



A sociedade financeira da família Berlusconi, a Fininvest, inclui canais de televisão (Mediaset), jornais e edições da Mondadori.



Apaixonado por futebol, ele também presidiu o AC Milan por 31 anos antes de vender o clube em 2017 para investidores chineses.



Sua primeira condenação se deu em agosto de 2013. Sua sentença de prisão de quatro anos por fraude fiscal - três deles suprimidos por uma anistia - foi confirmada pelo Tribunal de Cassação. Ele cumpriu a sentença no ano seguinte, na forma de serviço comunitário, o que custou seu título de "Cavaliere".



Pai de cinco filhos de dois casamentos e avô de vários netos, encontrou em 2020 uma nova parceira: Marta Fascina, 53 anos mais jovem que ele, ex-modelo e deputada do Forza Italia.