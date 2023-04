Comitê alerta para aumento de casos de dengue, zika e chikungunya na França

Nos próximos anos, haverá um aumento de casos de dengue, zika e chikungunya na França - advertiu o Comitê de Vigilância e Previsão dos Riscos à Saúde (Covars).



Em um relatório de 60 páginas divulgado nesta quarta-feira (5) sobre "os riscos sanitários da dengue e outras arboviroses" (vírus transmitidos principalmente por mosquitos), o Covars lembra que os territórios tropicais franceses enfrentam essas doenças de forma recorrente.



Há alguns anos, a metrópole também vem registrando um número crescente de casos autóctones (ou seja, não procedentes de contaminação fora do território). A causa são os mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus (vulgarmente conhecido como mosquito tigre).



Desde 2010, o número de departamentos metropolitanos colonizados pelo mosquito tigre multiplicou por 10.



E, no verão passado, a metrópole registrou 65 casos de dengue autóctone, enfatiza o Covars.



Na França metropolitana, nenhuma forma grave da doença foi observada até o momento, ao contrário dos territórios ultramarinos, onde as populações estão continuamente expostas.



"O crescimento do número de casos é inevitável, devido ao aumento das viagens e à mudança climática", disse o entomologista Didier Fontenille, um dos autores do relatório, em entrevista coletiva.



Segundo o Covars, essas doenças virais "podem se tornar problemas de saúde pública na metrópole".



A próxima organização de grandes eventos esportivos internacionais em território francês - em particular os Jogos Olímpicos de Paris-2024, os quais geram migrações significativas de populações procedentes de todo o mundo - "reforça os riscos de que haja focos de dengue, zika e chikungunya", acrescenta.