Quatro crianças são mortas em ataque a creche em Blumenau

Quatro crianças foram mortas nesta quarta-feira (5) em um ataque com arma branca na creche Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, no estado de Santa Catarina (sul), disse à AFP uma fonte do governo.



"Um indivíduo entrou na escola com uma arma branca e matou quatro crianças", relatou a mesma fonte.



O autor do ataque, um homem de 25 anos, "se entregou" em uma sede da Polícia Militar, onde "foi preso", informou a força em nota.



A polícia confirmou as mortes e mencionou outras vítimas levadas para hospitais da cidade.



Segundo a imprensa local, o agressor invadiu o estabelecimento privado com uma machadinha e matou três meninos e uma menina com idades entre 5 e 7 anos.



O presidente Lula condenou "a monstruosidade" ocorrida: "Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas", escreveu, em uma mensagem no Twitter.



Em uma nota, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, disse que acionou "imediatamente" a ação das forças de segurança, que ainda trabalham no local, e decretou três dias de luto oficial.



Vídeos do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina mostram várias ambulâncias e viaturas estacionadas do lado de fora da creche Cantinho do Bom Pastor, um prédio baixo com desenhos nas paredes.



- Tragédias repetidas -



Os ataques a escolas aumentaram nos últimos anos no Brasil. O mais recente aconteceu em 27 de março: um adolescente de 13 anos matou a facadas uma professora de uma escola em São Paulo. Outras docentes conseguiram desarmá-lo e evitar mais mortes.



Em novembro do ano passado, um adolescente de 16 anos matou quatro pessoas a tiros e feriu mais de uma dezena em dois ataques a escolas na cidade de Aracruz, no Espírito Santo.



Em 2019, dois ex-alunos mataram oito pessoas a tiros em uma escola de ensino médio em Suzano, na periferia de São Paulo, e depois se suicidaram.



O ataque mais mortal já registrado no Brasil ocorreu em 2011. Na tragédia, 12 crianças foram mortas, quando um homem abriu fogo em sua antiga escola em Realengo, no subúrbio do Rio de Janeiro, antes de tirar a própria vida.