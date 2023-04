Quatro crianças morrem em ataque a creche em Blumenau

Quatro crianças morreram nesta quarta-feira (5) em um ataque com arma branca em uma creche em Blumenau, no estado de Santa Catarina (sul), disse à AFP uma fonte do governo.



"Um indivíduo entrou na escola com uma arma branca e matou quatro crianças", explicou esta fonte.



O autor do ataque, um homem de 25 anos, "se entregou" em uma sede da Polícia Militar, onde "foi preso", informou a força em nota.



A polícia confirmou as mortes e mencionou outras outras vítimas levadas para hospitais da cidade.



O presidente Lula condenou "a monstruosidade" ocorrida: "Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas", escreveu em uma mensagem no Twitter.



Os ataques a escolas aumentaram nos últimos anos no Brasil. O mais recente aconteceu em 27 de março: um adolescente de 13 anos matou a facadas uma professora de uma escola em São Paulo.



Em novembro do ano passado, um adolescente de 16 anos matou a tiros quatro pessoas e feriu mais de uma dezena em dois ataques a escolas na cidade de Aracruz, no Espírito Santo.



Em 2019, dois ex-alunos mataram oito pessoas a tiros em uma escola de ensino médio em Suzano, na periferia de São Paulo, e depois se suicidaram.



O ataque mais mortal já registrado no Brasil ocorreu em 2011: 12 crianças foram mortas quando um homem abriu fogo em sua antiga escola em Realengo, no subúrbio do Rio de Janeiro, antes de tirar a própria vida.