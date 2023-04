Da unção à lista de convidados, o que se sabe sobre a coroação de Charles III

Da cerimônia religiosa à possível presença de Harry e Meghan Markle, a um mês de sua coroação como rei da Grã-Bretanha, Charles III deseja um evento mais sóbrio e moderno que o de sua mãe, Elizabeth II, em 1953.



- Três dias de comemorações -



O palácio real apresentou na terça-feira (4) o convite oficial enviado pelo rei Charles III e pela rainha Camilla, descrita pela primeira vez sem o título de "consorte".



A cerimônia acontecerá no dia 6 de maio, na Abadia de Westminster, mas o Reino Unido está se preparando para três dias de comemorações.



No domingo, dia 7, a população foi convidada a realizar um "grande almoço" em festas de bairro. À noite, o Castelo de Windsor, no oeste de Londres, receberá um festival, embora ainda não se saiba quais serão as atrações. Serão sorteados 10.000 ingressos entre os britânicos para comparecer ao evento.



Já no dia 8, feriado no Reino Unido, a família real pediu à população que realize trabalhos voluntários.



- Uma cerimônia simples -



Enquanto a rainha Elizabeth II cumpriu a tradição ao pé da letra com uma cerimônia de mais de três horas de duração para mais de 8.000 convidados, seu filho, Charles III decidiu que a coroação mostraria o seu desejo de uma monarquia mais ajustada e moderna.



Serão cerca de 2.000 convidados e a cerimônia terá duração aproximada de uma hora.



O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, líder espiritual da Igreja da Inglaterra, conduzirá uma cerimônia altamente codificada, na qual Charles fará seu juramento.



O casal real será ungido com um óleo, o Santo Crisma - que é abençoado e fabricado em Jerusalém -, e o rei receberá seus atributos reais, incluindo um cetro e a coroa de São Eduardo.



Além da música tradicional, haverá novas composições, sobretudo uma criada especialmente para a ocasião por Andrew Lloyd Webber, idealizador de musicais lendários como "Cats" e "Evita".



Posteriormente, a família real seguirá para o Palácio de Buckingham em procissão, antes de acenar para a multidão da varanda.



- A lista de convidados -



Ainda que não se conheça a lista final para a coroação de Charles III, já se sabe que a abadia receberá líderes políticos, monarcas e representantes da sociedade civil que retratam a diversidade do Reino Unido.



Entre eles estarão membros da família real britânica, incluindo os mais jovens. O príncipe George, de 9 anos, o mais velho dos três filhos do príncipe William e Kate, será um dos quatro pajens a acompanhar o rei na abadia.



Vários outros membros da realeza já confirmaram presença, como o príncipe Albert de Mônaco e o príncipe Fumihito e sua esposa, Kiko, da família imperial japonesa.



Embora sejam esperados vários líderes europeus, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, "informou" ao rei em uma conversa telefônica que será representado por sua esposa, Jill, anunciou a Casa Branca na terça-feira.



Também foram convidados representantes de instituições beneficentes e um adolescente que ficou famoso por dormir em uma barraca em seu jardim por três anos para arrecadar dinheiro para uma unidade de saúde mental.



- A presença de Harry e Meghan -



Após as polêmicas envolvendo Harry e Megan, paira a dúvida sobre a presença do casal, que foi morar nos Estados Unidos em 2020 e mantém relações tensas com a família real.



A questão agita a imprensa britânica após a exibição de sua série documental na Netflix e a publicação da biografia de Harry em janeiro.



Sabe-se que o casal recebeu um convite, mas nenhuma decisão foi anunciada.



Harry fez uma aparição surpresa em Londres no final de março para uma audiência contra um jornal, mas nenhum reencontro com sua família foi tornado público.



Segundo a imprensa britânica, o casal e o palácio real estão em diálogo para discorrer sobre suas funções ou a gestão de sua segurança.



- A rainha Camilla -



A rainha Camilla, que também será coroada em 6 de maio, quis incluir parte de sua família fruto de seu primeiro casamento com Andrew Parker Bowles, no que foi visto como uma tentativa de retratar uma imagem moderna de família.



A coroação terá a presença de seus dois filhos, Tom Parker Bowles e Laura Lopes. Três de seus netos, Gus, Louis e Freddy, estarão entre os pajens que a acompanharão, junto com seu sobrinho-neto Arthur.



Durante a cerimônia, Camila usará a coroa da rainha Maria, avó de Elizabeth II.



