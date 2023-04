Biden visita Reino Unido e Irlanda de 11 a 14 de abril

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitará Reino Unido e Irlanda de 11 a 14 de abril, anunciou a Casa Branca nesta quarta-feira (5).



Biden visitará primeiro Belfast, capital da Irlanda do Norte, por ocasião do 25º aniversário do acordo de paz que acabou com décadas de conflitos civis entre católicos e protestantes nessa nação do Reino Unido. Na sequência, embarca rumo à vizinha República da Irlanda, onde fará um discurso em Dublin.



Em Belfast, Biden planeja "ressaltar a disposição dos Estados Unidos a apoiar o vasto potencial econômico da Irlanda do Norte em benefício de todas as comunidades", disse a Casa Branca.



No final de fevereiro, Reino Unido e União Europeia (UE) resolveram uma complexa disputa sobre as regras comerciais do Brexit para a Irlanda do Norte, que garante que não haverá novos controles dos bens que cruzam a fronteira terrestre entre Irlanda do Norte e Irlanda - esta última, parte do bloco europeu.



O acordo aliviou uma fonte de tensão entre Londres e Washington. O governo Biden havia manifestado sua preocupação com a continuação do acordo da Sexta-Feira Santa, um pacto que encerrou três décadas do sangrento conflito intercomunitário nessa região.



Na Irlanda, Biden se reunirá com o primeiro-ministro Leo Varadkar, que esteve na Casa Branca em meados de março para uma visita por ocasião do Dia de St. Patrick.



Na ocasião, Varadkar afirmou que a visita de Biden é "uma oportunidade de dar as boas-vindas a um grande presidente irlandês-americano".



"Durante muitas décadas, e até hoje, ele apoiou a causa da paz na Irlanda e o Acordo da Sexta-Feira Santa. Esteve conosco, enquanto lidávamos com as difíceis consequências do Brexit", disse Varadkar.



"Sua visita é uma oportunidade para celebrar e renovar os fortes laços políticos, econômicos e pessoais que unem nossos dois países", acrescentou.



Biden visitará Dublin e os condados de Louth e Mayo, "onde fará um discurso para celebrar os laços profundos e históricos que unem nossos países e povos", antecipou a Casa Branca.