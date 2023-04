Berlusconi é internado na UTI por problema cardíaco

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, de 86 anos e com problemas de saúde, foi internado nesta quarta-feira (5) em Milão devido a um problema cardíaco.



Uma fonte próxima do ex-governante confirmou à AFP que ele está em uma unidade de cirurgia cardíaca no hospital San Raffaele, no norte da Itália, confirmando assim as informações da mídia local.



A agência de notícias Ansa indicou que ele foi internado pela manhã e seu quadro atual é "estável".



Silvio Berlusconi, cujo partido de direita Força Itália pertence à coalizão que apoia o governo de Giorgia Meloni, aumentou ultimamente suas idas ao hospital. A última visita aconteceu na semana passada, oficialmente para exames de controle.



O bilionário ficou internado em abril de 2021 por mais de três semanas devido a "sequelas da covid-19", contraída em setembro de 2020.



Berlusconi passou por uma importante cirurgia de coração aberto em 2016 e por outra operação, na primavera de 2019, de obstrução intestinal.



O ex-Cavaliere permanece como uma figura central da política italiana, mesmo que seu partido possua hoje menos dos 10% das intenções de votos nas pesquisas.



Ele voltou a ser senador após as últimas eleições.



As declarações pró-Rússia deste magnata dos meios de comunicação e amigo de Vladimir Putin colocam Giorgia Meloni e seu governo em uma situação delicada.



Desde 1994 na política, foi primeiro-ministro por nove anos e dominou a política de seu país durante duas décadas, apesar dos escândalos sexuais e processos judiciais que mancharam sua imagem.



Para milhões de italianos, o período de governo de Berlusconi representa uma idade de ouro da economia italiana.



A sociedade financeira da família Berlusconi, a Fininvest, inclui canais de televisão (Mediaset), jornais e edições da Mondadori.



Apaixonado por futebol, ele também presidiu o AC Milan por 31 anos antes de vender o clube em 2017 para investidores chineses.



Sua primeira condenação ocorreu em agosto de 2013. Sua sentença de prisão de quatro anos por fraude fiscal - três dos quais foram abolidos por uma anistia - foi confirmada pelo Tribunal de Cassação.



Ele cumpriu a sentença no ano seguinte na forma de serviço comunitário, o que custou seu título de Cavaliere.



Pai de cinco filhos de dois casamentos e avô de vários netos, esse personagem extraordinário encontrou em 2020 uma nova parceira: Marta Fascina, 53 anos mais jovem que ele, ex-modelo e deputada do Força Itália.