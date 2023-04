OMC: crescimento do comércio mundial vai registrar desaceleração em 2023

O crescimento do comércio mundial registrará desaceleração, a 1,7%, em 2023, após um avanço de 2,7% em 2022, de acordo com as projeções anuais da Organização Mundial do Comércio (OMC) publicadas nesta quarta-feira (5).



"O ritmo de expansão do comércio em 2023 ainda deve ser fraco, afetado por tensões geopolíticas, insegurança alimentar, potencial instabilidade financeira decorrente do endurecimento da política monetária e aumento dos níveis de endividamento", alerta a OMC.



Os economistas da OMC projetam agora um crescimento do volume do comércio de 1,7% em 2023 - contra 1,0% na estimativa anunciada em outubro, mas ainda abaixo dos 2,7% de 2022.



De acordo com a OMC, um fator crucial na revisão é a flexibilização dos controles vinculados à pandemia de covid-19 na China, que libera a demanda de consumo acumulada no país e estimula o comércio internacional.



Ao mesmo tempo, os economistas da OMC projetam um crescimento do PIB de 2,4%.