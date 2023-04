Cinco homens são presos na Índia por homicídio de mulher em ritual

A polícia indiana prendeu cinco homens pelo assassinato de uma mulher durante um ritual de sacrifício, cujo corpo decapitado foi encontrado em um templo hindu há quatro anos.



Shanti Shaw, de 64 anos, foi decapitada com um facão em 2019, em um templo na cidade de Guwahati, no estado de Asam (nordeste).



A polícia não havia conseguido avançar nas investigações até que o corpo da vítima foi identificado em janeiro deste ano, o que levou a uma nova investigação e à prisão dos suspeitos.



Entre 25 de março e 1º de abril, cinco homens foram detidos por "premeditar o assassinato da mulher", disse o delegado de polícia de Guwahati, Diganta Barah, à imprensa, na noite de terça-feira (4).



"Ao todo, 12 pessoas estão envolvidas", declarou.



A polícia procura seus sete cúmplices, ainda foragidos.



Um dos cinco suspeitos detidos, Pradeep Pathak, de 52 anos, orquestrou o sacrifício da mulher, como parte de um ritual religioso para marcar o aniversário da morte de seu irmão, detalhou o comissário.



"Aparentemente, o acusado acreditava que esse sacrifício apaziguaria a alma do falecido", explicou.



O cartório nacional de registros criminais registrou 103 casos de sacrifício humano no país entre 2014 e 2021, geralmente cometidos durante rituais religiosos.