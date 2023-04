Macron diz que a China pode ter um 'grande papel na busca da paz na Ucrânia

Pequim pode desempenhar um "grande papel" na busca por um caminho para a paz na Ucrânia, afirmou nesta quarta-feira o presidente da França, Emmanuel Macron, no início de uma visita de três dias a China.



"A China, justamente por sua relação estreita com a Rússia, reafirmada nos últimos dias, pode desempenhar um grande papel no conflito na Ucrânia", disse Macron em um discurso na embaixada francesa em Pequim, em referência à recente visita do presidente chinês, Xi Jinping, a Moscou.



"A China afirmou seu compromisso com a Carta da ONU. A integridade territorial e a soberania das nações fazem parte desta. E acredito que defendê-las também é caminhar juntos e tentar encontrar um caminho para a paz".



Macron está na China para uma visita de Estado de três dias, na qual espera convencer Pequim a assumir um compromisso contra a invasão russa da Ucrânia e aspira estreitar laços com o país asiático, um parceiro comercial chave.



Em seu discurso para a comunidade francesa, Macron também pediu a Europa que não se separe da China no plano econômico e disse que é necessário "um compromisso com vontade para manter uma relação comercial" com Pequim.