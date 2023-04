Japão tem quase 1,5 milhão de pessoas que vivem isoladas da sociedade

Centenas de pessoas atravessam cruzamento no distrito de Shibuya, em Tóquio (foto: Richard A. Brooks / AFP)

Quase 1,5 milhão de pessoas em idade ativa no Japão vivem afastadas da sociedade e 20% delas atribuem o isolamento à pandemia de COVID-19, de acordo com uma pesquisa do governo nipônico.O fenômeno afeta quase 2% das pessoas com idades entre 15 e 64 anos, ou seja, 1,46 milhão de pessoas, segundo o estudo realizado em novembro de 2022 e publicado no fim de semana passado.O motivo alegado com mais frequência pelas pessoas que vivem reclusas é o abandono do emprego, seguido de perto pela pandemia de covid-19, razão citada por 18% dos entrevistados com idades entre 15 e 39 anos, e por 20% das pessoas na faixa dos 40 a 64 anos.Outros motivos citados são a depressão ou sofrer bullying na escola ou local de trabalho.Estas pessoas isoladas são conhecidas no Japão como "hikikomori", cidadãos que evitam atividades sociais como frequentar a escola ou comparecer ao trabalho e que, há pelo menos seis meses, só saem de casa para fazer compras ou praticar um hobby."Algumas pessoas entraram em nossa definição de hikikomori porque foram desencorajadas a sair de casa por causa da covid e acabaram tendo menos contato com a sociedade", disse à AFP Koji Naito, funcionário do governo que atuou na pesquisa.