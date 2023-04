Confrontos são registrados na mesquita de Al Aqsa em Jerusalém

A polícia israelense anunciou, nesta quarta-feira (5, noite de terça em Brasília), que interveio no interior da mesquita de Al Aqsa em Jerusalém, lugar sagrado para os muçulmanos, para desalojar "agitadores" que haviam introduzido "fogos de artifício, paus e pedras".



O movimento islamista Hamas, que controla a Faixa de Gaza, denunciou um "crime sem precedentes" e incentivou os palestinos da Cisjordânia "a comparecerem em massa à mesquita de Al Aqsa para defendê-la".



Durante a noite, vários foguetes foram disparados da Faixa contra Israel, constataram testemunhas e jornalistas da AFP.



Pelo menos três foguetes foram avistados pelos jornalistas da AFP, mas testemunhas garantem que houve mais projéteis.



Do lado israelense, o Exército acionou as sirenes de alerta em diversas áreas urbanas próximas da Faixa de Gaza.