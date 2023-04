Ex-chefe de segurança de El Chapo comparece perante juiz após extradição aos EUA

"El Cholo Iván", um dos líderes do cartel de Sinaloa, assassino de aluguel e ex-chefe de segurança do narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, compareceu na segunda-feira (3) a um tribunal dos Estados Unidos após ser extraditado pelo México, informou o Departamento de Justiça, nesta terça (4).



A Justiça acusa Jorge Iván Gastélum Ávila, apelidado de "El Cholo Iván", de "tráfico de drogas e armas de fogo", informou um comunicado.



Segundo documentos judiciais, entre agosto de 2009 e janeiro 2016, El Cholo Iván, de 42 anos, foi "membro do alto escalão" do cartel de Sinaloa, a organização comandada por El Chapo, condenado a prisão perpétua nos EUA.



Os documentos judiciais também afirmam que Cholo Iván era um chefe "sicário e assassino" do cartel de Sinaloa e trabalhou em estreita colaboração com El Chapo.



Ele era supostamente um "chefe de praça" da cidade mexicana de Guamúchil, Sinaloa (noroeste), e como tal "supervisionava pelo menos 200 homens armados e controlava as atividades do narcotráfico naquela cidade e arredores", diz Washington.



O cartel de Sinaloa, atualmente liderado por Ismael "El Mayo" Zambada, é uma organização que fabrica, distribui e importa toneladas de cocaína e maconha da Colômbia, Equador, Venezuela, Peru, Panamá, Costa Rica e Honduras para o México e os EUA, informou o Departamento de Justiça.



Cholo Iván foi extraditado do México aos EUA em 1º de abril e é acusado de "conspiração para fabricar e distribuir cinco quilos ou mais de cocaína e mais de 1.000 quilos de maconha", tendo consciência que as substâncias seriam importadas para o território americano.



Ele pode ser condenado à prisão perpétua.