Wall Street fechou em leve baixa nesta terça-feira, um dia com pouco volume de negócios.



O Dow Jones caiu 0,59%, a 33.402,38 pontos; o Nasdaq, 0,52%, a 12.126,33 unidades; e o S&P; 500, 0,58%, a 4.100,60 pontos.



"Havia menos atividade no mercado hoje, porque estávamos todos um pouco distraídos com o que acontece com Donald Trump", avaliou Steve Sosnick, da Interactive Brokers.