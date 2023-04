Presidente de Taiwan encerra viagem à América Central em Belize

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, concluiu, nesta terça-feira (4), em Belize, um giro pela América Central, no qual prometeu assistência a seus aliados diplomáticos e denunciou as "ameaças" constantes da China.



O avião de Tsai decolou por volta das 14h locais (16h em Brasília) do aeroporto internacional da Cidade de Belize, segundo o canal de televisão do governo local.



As autoridades belizenses não informaram qual é o destino do avião de Tsai, mas, aparentemente, são os Estados Unidos. O presidente da Câmara dos Representantes deste país, o republicano Kevin McCarthy, disse ontem que se reuniria com a governante asiática na Califórnia na quarta-feira, um encontro que a China considera uma provocação.



Em sua viagem à América Central, Tsai visitou Guatemala e Belize, os únicos países da região que reconhecem Taiwan, depois que Honduras rompeu com Taipé para formalizar relações com Pequim, em 26 de março. Agora, apenas 13 países do mundo reconhecem Taiwan.



Sob o princípio de "Uma só China", Pequim não permite que nenhum país tenha relações diplomáticas consigo e Taiwan ao mesmo tempo.



A China considera a ilha do governo democrático e autônomo como uma província rebelde que é parte de seu território, que espera um dia retomar, mesmo que seja pela força.