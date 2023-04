Promotor afirma que Trump tentou encobrir crimes de campanha em 2016

O promotor Alvin Bragg, que lidera as acusações contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em discurso, nesta terça-feira (4/4), que o magnata republicano tentou encobrir crimes de campanha em 2016. Pelo menos três pessoas foram subornadas.

Segundo Bragg, Trump teria falsificado registros empresariais para esconder pagamentos em troca do silêncio de um porteiro, uma modelo da Playboy e a atriz pornô Stormy Daniels. O promotor explica que foram 34 declarações de renda falsas para encobrir outros crimes. "Não importa quem você seja, não podemos e não vamos normalizar comportamentos criminosos sérios", disse.

Nova coleção de arte do ator Alain Delon vai a leilão

Bares de Washington celebram indiciamento de Trump com promoções

Canadá registra alta de feminicídios com uma mulher morta a cada dois dias

O republicando ainda teria dito que pagava seu ex-advogado, Michael Cohen, por serviços dentro da legalidade, o que segundo o promotor não é verdade. Trump na verdade estava pagando serviços fictícios e manteve as declarações falsas por nove meses em 2019.

Os pagamentos foram para um esquema chamado de "Catch and Kill" (pegar e matar), onde o ex-presidente e executivos da sua empresa de comunicação compravam e suprimiam informações negativas que poderiam prejudicar Trump durante as eleições.

Trump pagou US$ 130 mil para atriz pornô, US$ 150 mil para modelo da Playboy e US$30 mil para porteiro. O ex-presidente se declarou inocente de todas as 34 acusações.