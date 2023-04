Um julgamento criminal contra Donald Trump, em um caso de falsificação de registros comerciais, poderia começar em janeiro de 2024, informou, nesta terça-feira (4), um juiz do tribunal de Manhattan, em Nova York.



O ex-presidente, candidato à indicação republicana para as eleições presidenciais de 2024, declarou-se "inocente" de 34 acusações, verificou um jornalista da AFP presente no tribunal. O juiz Juan Merchan afirmou que o julgamento pode começar em janeiro do ano que vem. Os advogados de Trump preferem a primavera (março a junho) de 2024.