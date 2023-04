México pede ajuda à China para controlar tráfico de fentanil

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, pediu ajuda ao colega chinês, Xi Jinping, para controlar o tráfico de fentanil para os Estados Unidos através do México, segundo carta divulgada nesta terça-feira (4).



López Obrador recorre ao presidente chinês no momento em que congressistas americanos do partido republicano ameaçam usar tropas contra os cartéis mexicanos que contrabandeiam o opioide letal.



"Viemos até o senhor para solicitar que, por razões humanitárias, ajude-nos a controlar os envios de fentanil que possam ser feitos da China ao nosso país", diz a carta, que data do último dia 22, lida hoje pelo presidente do México em entrevista coletiva.



O líder esquerdista explicou que o texto foi redigido em resposta a um pedido de um grupo de congressistas americanos que o visitou no mês passado e lhe pediu que mediasse para que a China não envie fentanil ao México, Canadá e aos Estados Unidos.



Na carta, o governante explica ao líder chinês a problemática do tráfico e da dependência de fentanil, "principalmente nos Estados Unidos". Também detalha os esforços do México para apreender carregamentos da substância - que também tem uso médico contra a dor - e destruir os laboratórios clandestinos onde onde os cartéis a processam.



"No entanto, alguns congressistas americanos culparam o México pela desgraça que enfrentam em seu país por causa do consumo de fentanil", acrescenta o documento.



López Obrador denuncia na carta que alguns republicanos "chegaram a dizer" que, se o México não detiver os cartéis que introduzem o fentanil, "poderiam apresentar uma iniciativa a seu Congresso para que as Forças Armadas dos Estados Unidos invadam" o território mexicano. "Tais abordagens são uma ameaça inaceitável à nossa soberania."



Após esclarecer que a carta não busca "pedir apoio" ante estas "ameaças grosseiras", o chefe de Estado propõe que o presidente chinês o ajude com informações sobre quem são os importadores de fentanil, quantidades, embarcações, datas e portos de embarque e destino.



Embora o governo do democrata Joe Biden colabore estreitamente com o de López Obrador na luta contra o narcotráfico, a oposição republicana e órgãos como a agência antidrogas americana (DEA) pedem ao México que "faça mais" contra o fentanil, uma droga sintética 50 vezes mais potente do que a heroína.