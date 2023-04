Rússia protesta contra França por 'acusações falsas' sobre atrocidades na Ucrânia

A Rússia convocou, nesta terça-feira (4), o encarregado de negócios da França para comunicar seu protesto pela publicação de "acusações falsas" sobre atrocidades cometidas pelas tropas russas na Ucrânia, informou o Ministério das Relações Exteriores, em Moscou.



O país "protestou energicamente contra declarações publicadas pela embaixada da França nas redes sociais", indicou a chancelaria russa em comunicado. "É inaceitável fazer estes tipos de acusações falsas contra nossos militares", acrescentou.



O documento critica a França por "fornecer ativamente equipamentos militares e munições ao Exército ucraniano, contribuindo para prolongar as hostilidades" na ex-república soviética.



Moscou expressa, em particular, seu descontentamento com a atribuição da matança de civis em Bucha a tropas russas. Naquela ocasião, muitos corpos foram descobertos após a retirada das tropas russas daquele distrito, próximo à Kiev. No último domingo, a Ucrânia relembrou a descoberta macabra, que completou um ano.



A Rússia desmente qualquer implicação nestas atrocidades e denuncia "uma encenação" orquestrada por autoridades ucranianas.



A chancelaria russa voltou a rechaçar, hoje, o que chamou de acusações "infundadas", feitas "sem provas" e sem uma "investigação objetiva" sobre o ocorrido.



A Ucrânia estima que cerca de 1.400 civis, entre eles 37 menores, tenham morrido durante a ocupação russa do distrito de Bucha. Na cidade de mesmo nome, o balanço ucraniano é de 637 mortos.