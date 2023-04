Canadá registra alta de feminicídios com uma mulher morta a cada dois dias

Os feminicídios estão em alta no Canadá com uma mulher assassinada a cada dois dias. É o que revela um novo relatório que denuncia a falta de uma política pública importante para combater o problema.



Ainda de acordo com os dados, o número está bem acima do que era registrado antes da pandemia de covid-19.



Segundo o Observatório Canadense de Feminicídio pela Justiça e pela Responsabilidade, 184 mulheres foram assassinadas no ano passado, um aumento de 20% em relação a 2019.



"Isso significa que, ao menos, uma mulher ou uma menina é assassinada a cada dois dias", alerta o observatório no documento, que especifica que "os homens são a grande maioria dos acusados".



Quase 60% das vítimas foram assassinados pelo seu companheiro ou ex-companheiro, aponta o observatório.



"A morte de uma mulher deveria ser significativa por si só, mas também temos que reconhecer o impacto que essas mortes têm nas pessoas que são deixadas para trás. Isso reverbera por décadas nas comunidades e na vida daqueles que tentam sobreviver a essas perdas, especialmente as crianças, disse, em um comunicado, Myrna Dawson, fundadora do observatório e professora de sociologia na Universidade de Guelph, em Ontário.



Defensores de direitos humanos pedem que o país reconheça os feminicídios no Código Penal, como já ocorre em alguns países, como o Brasil.