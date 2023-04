Dez estudantes são sequestrados no noroeste da Nigéria

Dez estudantes do ensino médio foram sequestrados na segunda-feira (3) no estado de Kaduna, no noroeste da Nigéria, palco de outros sequestros em massa de estudantes, disseram as autoridades nesta terça-feira (4).



Os 10 alunos da escola de ensino médio Awon foram sequestrados em circunstâncias ainda a serem determinadas, informou Samuel Aruwan, comissário de Segurança Interna do estado de Kaduna.



Este é o primeiro sequestro conhecido de estudantes na região após um período de calmaria.



"O governo do estado de Kaduna recebeu relatórios preliminares de agências de segurança sobre o sequestro de cerca de 10 estudantes", disse Aruwan em um comunicado.



Ainda não está claro se os alunos foram sequestrados na escola ou a caminho dela, acrescentou.



"Os relatórios detalhados que são esperados determinarão" a localização exata do incidente, disse ele.



Kaduna é um dos muitos estados do noroeste e centro da Nigéria aterrorizados por gangues armadas que atacam cidades, matam moradores e sequestram para pedir resgate.