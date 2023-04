McDonald's está prestes a anunciar demissão em massa nos EUA

Demissões em massa não afetaraão clientes consumidores (foto: Pixabay) A famosa rede de hambúrgues Mc’Donalds fechou seus escritórios temporariamente nos Estados Unidos e recomendou que seus trabalhadores corporativos trabalhassem de casa durante alguns dias. A nota foi emitida pela empresa aos funcionários e o jornal americano The Wall Street Journal teve acesso.

“Durante a semana de 3 de abril, comunicaremos as principais decisões relacionadas às funções e níveis de pessoal em toda a organização”, disse a empresa na mensagem divulgada pelo The Wall Street Journal.

O jornal The New York Times divulgou que o McDonalds já pretendia, desde janeiro, reorganizar seus trabalhadores corporativos até abril. Ainda segundo o jornal americano, o CEO da empresa, em entrevista, afirmou que "alguns empregos existentes hoje serão transferidos ou poderão desaparecer”.

Outra informação apresentada pelo Times é que mais de 90% das lojas McDonald's em todo o mundo são de propriedade de franqueados e não da McDonald's Corporation, o que significa que o fechamento de escritórios corporativos e as demissões provavelmente não afetarão diretamente, no curto prazo, os clientes que fazem pedidos da gigante do fast food.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais