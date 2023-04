Avalanche no Himalaia indiano deixa ao menos sete mortos

Autoridades da Índia confirmaram nesta terça-feira (04) a morte de ao menos sete pessoas devido a uma avalanche que caiu sob uma rodovia no Himalaia indiano, próximo da fronteira com a China.



A avalanche aconteceu por volta das 05h40 GMT (02h40 no horário de Brasília) desta terça-feira e atingiu uma movimentada rodovia que conecta Gangtok com Nathu La, região turística do estado de Sikkim, nordeste do país, vizinho ao Tibete.



O tenente-coronel Mahendra Rawat, porta-voz do exército, confirmou a morte de pelo menos sete dos 23 turistas que foram resgatados até as 10h30 GMT (07h30 em Brasília). Eles foram transportados para instalações médicas militares nas redondezas.



"Infelizmente, sete pessoas morreram devido aos ferimentos", acrescentou o tenente-coronel Rawat.



"Teme-se que entre 20 a 30 turistas a caminho de Nathu La, a bordo de cinco ou seis veículos, tenham sido soterrados sob a neve".



Não havia indícios de que estrangeiros estivessem entre as vítimas da avalanche.



As equipes estaduais de gerenciamento de desastres, o exército e a polícia ainda procuravam por desaparecidos, de acordo com o comunicado do exército.