Russo que fugiu de prisão domiciliar na Itália diz que está na Rússia

O filho de um governador russo que fugiu da Itália no mês passado enquanto estava em prisão domiciliar aguardando extradição para os Estados Unidos anunciou, nesta terça-feira (4), que está de volta à Rússia.



"Estou na Rússia! Nestes dias tão tensos, tive pessoas fortes e confiáveis ao meu lado, e quero agradecer a elas", disse Artem Uss, filho do governador da região siberiana de Krasnoyarsk, à agência de notícias Ria Novosti.



Uss é procurado pelos Estados Unidos por acusações de vendas ilegais de tecnologia americana para empresas de armas na Rússia.



Ele foi preso em outubro no aeroporto de Milão e estava em prisão domiciliar, à espera da decisão judicial sobre sua extradição para os Estados Unidos. Depois que um tribunal italiano autorizou a extradição no final de março, Uss desapareceu.



O jornal italiano Corriere della Sera mencionou que não se pode descartar o envolvimento dos serviços secretos russos.



Uss disse nesta terça-feira à Ria Novosti que foi obrigado a fugir da prisão domiciliar na Itália, devido à decisão "política" de ser extraditado para os Estados Unidos, "sob pressão das autoridades americanas".



Ele foi acusado, junto com outros quatro russos e dois corretores de petróleo venezuelanos, de ter comprado componentes eletrônicos dos Estados Unidos para equipar aviões, radares e mísseis russos, escapando, assim, das sanções em vigor.



Também é acusado de fazer parte de uma grande rede, com uma empresa legal como fachada, para o comércio de centenas de milhões de barris de petróleo venezuelano.