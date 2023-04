França aumentará para 70 anos idade para ser reservista nas Forças Armadas

A França vai elevar para 70 anos a idade limite para ser reservista das Forças Armadas com o objetivo de duplicar o contingente atual de 40.000 soldados - anunciou o ministro da Defesa, Sébastien Lecornu, nesta terça-feira (4).



"A partir de agora será possível ser reservista (...) até os 70 anos, e até os 72, para determinadas funções especializadas", disse Lecornu à rádio RTL.



Até então, a idade limite fica entre 62 e 65 anos, confirmou o gabinete do ministro à AFP.



O anúncio veio horas antes de o governo francês, que quer ampliar a "força moral" da França, adotar a nova lei de programação militar para os próximos anos (2024-2030). A expectativa do Executivo é promulgá-la em julho, após a aprovação do Parlamento.



O orçamento total previsto para este período será de 413 bilhões de euros (cerca de US$ 2 trilhões), se forem contabilizadas as despesas extraordinárias.



A nova lei de programação militar vai aumentar progressivamente os investimentos na defesa, de 43,9 bilhões de euros (em torno de US$ 272 bilhões) este ano para 69 bilhões de euros (aproximadamente US$ 380 bilhões) até 2030.



Lecornu defendeu o orçamento como uma forma de "reparar" os cortes nos anos anteriores e enfrentar uma série de ameaças como terrorismo, guerra na Ucrânia, militarização do espaço, ou ataques cibernéticos.



Trata-se de "continuar no clube das nações capazes de se proteger", disse, prevendo também uma "modernização da dissuasão nuclear".