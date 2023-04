Conselho de Direitos Humanos da ONU condena número crescente de execuções no Irã

O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas denunciou nesta terça-feira (04) o crescente número de execuções no Irã, incluindo os relacionados às manifestações que abalam o país há meses.



O órgão aprovou uma resolução que expressa sua "profunda preocupação pelo número crescente de execuções, incluindo das pessoas condenadas à morte por suposta participação nas recentes manifestações".



O texto também prorroga por mais um ano o mandato do relator especial da ONU para os direitos humanos do Irã, Javaid Rehman, com aprovação de 23 dos 47 membros do Conselho.



Dezesseis se abstiveram e oito votaram contra, entre eles Cuba, China, Paquistão e Vietnã.



O embaixador iraniano Ali Bahraini, por sua vez, recusou o texto por considerar inadmissível "fazer dos direitos humanos uma arma de política externa".



Teerã executou quatro pessoas após as manifestações provocadas pela morte de Mahsa Amini, 22 anos, morta em 16 de setembro após ser detida por descumprir os rígidos códigos de vestimenta.



De acordo com a Organização de Direitos Humanos do Irã, com sede na Noruega, ao menos 144 pessoas foram executadas este ano no país.



A resolução aprovada nesta terça-feira pede que o Irã tome "todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias" para que ninguém seja executado por "supostos crimes que não estejam no nível dos crimes mais graves".