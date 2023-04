Acidente de trem na Holanda deixa um morto e dezenas de feridos

Um trem de alta velocidade colidiu nesta terça-feira (4) com equipamento de construção que estava nos trilhos e descarrilou perto de Haia, oeste da Holanda, um acidente que deixou pelo menos um morto e 30 feridos.



O trem, de dois andares, viajava entre Leiden e Haia e bateu em uma grua que estava nos trilhos durante a madrugada.



A violência do acidente deixou um vagão tombado em um campo anexo aos trilhos e um segundo tombou ao lado em um aterro, enquanto outros dois permaneceram nos trilhos.



Um trem de carga também colidiu parcialmente com a máquina, informaram fontes do setor ferroviário.



O rei da Holanda, Willem-Alexander, visitou o local da tragédia, chamada de "terrível acidente ferroviário" pelo primeiro-ministro Mark Rutte.



"Primeiro ouvimos uma explosão e depois outra muito mais intensa", declarou à AFP Chris van Engelenburg, 36 anos, morador da região. "Depois ouvimos as pessoas gritando", acrescentou.



Um funcionário da empresa de construção BAM morreu, informou o grupo.



Dezenove pessoas foram levadas para vários hospitais da região, enquanto outras 11 receberam atendimento em casas próximas ao local do acidente, de acordo com as equipes de resgate.



O tráfego ferroviário entre Leiden e Haia permanecerá interrompido por vários dias, informou a operadora NS.



A polícia e o Ministério Público abriram uma investigação criminal. As autoridades ferroviárias e o conselho de segurança do país também estão investigando as causas do acidente.



O presidente da empresa ferroviária ProRail, John Voppen, citou um "dia sombrio para o setor". Ele disse que trabalhos de manutenção estavam em curso nos trilhos perto de Voorschoten.



"Duas das quatro vias estavam fora de serviço por esse motivo, enquanto os trens podiam circular nas outras duas", explicou.



"Os danos são enormes, nunca vi nada igual. Não sabemos (porque o trem colidiu com a grua). A investigação deve acontecer da maneira adequada", disse o porta-voz da ProRail, Jeroen Wienen.



Os destroços da grua no local mostram a violência do acidente.



Vestido com um colete laranja, o rei conversou com os integrantes das equipes de resgate e caminhou pela ferrovia, a oito quilômetros de Haia.



Os vagões do trem ficaram muito danificados e um deles sofreu um incêndio após o acidente.



"Ouvimos um barulho muito forte, de repente, as luzes apagaram", afirmou uma testemunha não identificada ao canal de televisão local Omroep West.



"Não conseguimos sair do trem em um primeiro momento porque não havia energia elétrica", disse. "Finalmente conseguimos depois do que pareceram horas", acrescentou.



O acidente ferroviário mais grave da história da Holanda aconteceu em 1962, quando a colisão entre dois trens de passageiros em Harmelen, perto da cidade de Utrecht, matou 93 pessoas e deixou 52 feridos.



Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas quando um trem bateu em uma grua hidráulica em 2016 no centro do país. Uma colisão perto de Amsterdã em 2012 deixou um morto e 117 feridos.