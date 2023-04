Um morto e 30 feridos em acidente de trem na Holanda

Uma pessoa morreu e pelo menos 30 ficaram feridas, 19 delas em estado grave, em um descarrilamento de trem nesta terça-feira (4) no sul da Holanda, informou o serviço de emergência.



O trem descarrilou depois de colidir com máquinas de construção que estavam nos trilhos na altura da cidade de Voorschoten, na linha entre Haia e Amsterdã.



"Uma pessoa morreu e pelo menos 30 ficaram feridas. Onze foram levadas para casas próximas e os feridos em estado grave foram transportados para o hospital", informou o serviço de emergência de Hollands Midden.



O acidente aconteceu durante a madrugada quando o trem interurbano de dois andares colidiu com material de construção que estava nos trilhos de Voorschoten, oito quilômetros ao norte de Haia.



Imagens mostram a parte dianteira do trem no campo adjacente à ferrovia e um segundo vagão inclinado sobre os trilhos.



Um terceiro vagão estava em bom estado, mas o quarto pegou fogo, de acordo com agência holandesa de notícias ANP.



Quase 60 pessoas estavam a bordo no momento do acidente.



A linha muito movimentada, que liga Amsterdã com Bruxelas e Paris, foi suspensa por algumas horas, segundo as autoridades ferroviárias.



Os serviços de emergência compareceram rapidamente ao local, incluindo um helicóptero, para transportar o feridos em estado grave para o hospital.



"Ouvimos um barulho muito forte, de repente, as luzes apagaram", afirmou uma testemunha não identificada ao canal de televisão local Omroep West.



"Não conseguimos sair do trem em um primeiro momento porque não havia energia elétrica", disse. "Finalmente conseguimos depois do que pareceram horas", acrescentou.



O acidente ferroviário mais grave da história da Holanda aconteceu em 1962, quando a colisão entre dois trens de passageiros em Harmelen, perto da cidade de Utrecht, matou 93 pessoas e deixou 52 feridos.



Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas quando um trem bateu em uma grua hidráulica em 2016 no centro do país. Uma colisão perto de Amsterdã em 2012 deixou um morto e 117 feridos.