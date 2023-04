Rússia ataca com drones porto ucraniano de Odessa, dizem autoridades

A Rússia lançou um ataque com drones contra o porto estratégico de Odessa, no sul de Ucrânia, afirmaram, na madrugada desta terça-feira (4, noite de segunda em Brasília), as autoridades locais, acrescentando que a ação havia causado "danos".



"O inimigo acaba de atingir Odessa e o distrito de Odessa com veículos aéreos não tripulados de ataque", disseram as autoridades locais em comunicado publicado no Facebook.



"Há danos", acrescentaram, sem oferecer mais detalhes.



O comunicado cita o chefe da administração militar do distrito de Odessa, Yuriy Kruk, e garante que as forças de defesa aérea ucranianas estavam ativadas e em alerta diante uma possível segunda rodada de ataques.



O porto de Odessa no Mar Negro era um dos destinos de viagem prediletos de muitos ucranianos e russos antes que o presidente Vladimir Putin lançasse a invasão contra o país vizinho em fevereiro de 2022.



Desde então, esta cidade foi bombardeada em diferentes ocasiões pelas forças russas.



Em janeiro, a agência cultural das Nações Unidas, Unesco, declarou o centro histórico de Odessa como Patrimônio Mundial em perigo.