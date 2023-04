Um cliente de uma lavanderia na cidade de La Coruña, na Espanha, escapou por pouco de uma explosão, conforme mostra um vídeo do circuito interno de TV do estabelecimento. O episódio aconteceu em 14 de março, mas começou a viralizar nesta segunda-feira (3/4), quando as imagens ganharam as redes sociais. Ninguém ficou ferido.