Atentado contra ônibus deixa 16 feridos no sul da Síria

Ao menos 16 pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira (3) em um ataque a bomba no sul da Síria, perto da fronteira com a Jordânia, reportou a agência oficial síria de notícias.



"Dezesseis funcionários da zona franca conjunta sírio-jornada foram feridos depois que terroristas colocaram um artefato explosivo no ônibus em que se encontravam", acrescentou a agência Sana.



O incidente ocorreu em um setor da província de Daraa, "próximo à ponte de Saida, na estrada Damasco-Aman", de acordo com a fonte.



A situação na província de Daraa, berço da revolta contra o regime de Bashar al-Assad, surgida em 2011, é instável. As forças governamentais retomaram o controle da área em julho de 2018.



O grupo Estado Islâmico (EI), cujo terceiro líder foi abatido em Daraa, em outubro de 2022, algumas vezes já assumiu a responsabilidade por ataques na região.



O ataque desta segunda seguiu o perpetrado na véspera na capital, Damasco, um fato bastante incomum. Não foi notificada nenhuma morte por esse atentado, que também não foi reivindicado.



Desde 2011, a Síria está mergulhada em uma guerra civil que se tornou cada vez mais complexa ao longo dos anos, com a intervenção de vários países e grupos armados estrangeiros.



O conflito deixou cerca de meio milhão de mortos e milhões de deslocados.