Mãe perde dois filhos sob cuidados da avó em menos de um ano

A mãe de Uriel e Ezra pede que Tracy responda legalmente pela morte de seus filhos

Desde novembro de 2022, o casal Kaila Nix-Schock e Drew Schock, moradores da Flórida, nos Estados Unidos, vivem o luto pela morte do filho Uriel, de apenas sete meses. Meses antes, Ezra, também filha do casal, morreu. As duas crianças estava sob os cuidados da avó, Tracey Nix, no momento das mortes.

"Ela precisa ir para a prisão", disse Kaila, em entrevista. "Como sua filha, me mata dizer isso. Como mãe deles, eu exijo isso. Vou lutar por eles", afirmou. De acordo com a polícia americana, Tracey, que é uma diretora de escola aposentada, alegou que “apenas” esqueceu Uriel dentro de seu carro, sob uma temperatura de mais de 32ºC, enquanto ela tocava piano.

Kaila deixou a filha com Tracy para que ela cuidasse da criança para ir ao cabeleireiro. Com Uriel no banco de trás, a avó foi a um almoço com os amigos E, ao voltar, esqueceu a bebê dentro do carro.



A criança foi declarada morta no local e sua morte foi considerada um assassinato por causa da alta temperatura no carro naquele dia.



A senhora ainda disse que “de repente, passou pela cabeça” que Uriel estava dentro do carro durante toda a tarde. Nun Ney, marido de Tracey e avô de Uriel, encontrou a bebê no banco de trás e tentou uma manobra de reanimação, mas foi em vão. A avó foi detida e é acusada de homicídio culposo agravado, por conta da morte da pequena. Se for condenada, ela pode ter pena de 12 a 30 anos de prisão.

Segundo o advogado da aposentada, o caso é “obviamente um acidente” e a avó está totalmente devastada. O profissional ainda pediu para que as autoridades não se deixem levar pela opinião pública. “Todo mundo está vendo apenas esta narrativa. 'Ela é responsável. Ela é responsável', e estou aqui para dizer o máximo que posso eticamente, não é verdade", disse.

"Quando cheguei em casa, vim buscar minha filhinha, havia ambulâncias lá e pensei 'O que está acontecendo?'", disse o pai das crianças. "Eu estava tendo flashbacks, porque quando fui buscar Ezra lá, vi exatamente a mesma cena."

Uriel morreu cerca de um ano depois que Ezra, de 16 meses, se afogou em um lago enquanto Nix dormia, de acordo com o relatório do incidente. As duas crianças são irmãs, mas não chegaram a se conhecer.

Morte de Ezra

Em dezembro de 2021, o marido de Tracey saiu de casa por algumas horas, para resolver alguns pequenos problemas, deixando a esposa sozinha com Ezra. Nesse período, a avó adormeceu. O bebê saiu de casa, passou por baixo de uma cerca, entrou em um lago e se afogou.

Na época, a polícia tentou abrir uma acusação de negligência infantil contra a mulher, mas o Ministério Público se recusou a apresentar queixa por causa de "evidências insuficientes". Agora, o procurador do estado da Flórida acredita que o novo incidente muda todo o cenário e as acusações foram apresentadas. A mãe das crianças disse que não sabia que a polícia havia tentado apresentar acusações pela morte de Ezra até que a acusação de homicídio culposo agravado foi registrada após a morte de Uriel.