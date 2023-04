Forças israelenses matam dois palestinos em operação na Cisjordânia

As forças israelenses mataram dois palestinos membros de um grupo armado nesta segunda-feira (3), durante uma operação na Cisjordânia ocupada, o que gerou um aumento das tensões em Gaza, onde combatentes palestinos dispararam mísseis contra um caça de Israel.



A operação marcou um fim de semana de violentos confrontos no local, após dias de relativa calma desde o início do Ramadã, há menos de duas semanas.



O Ministério da Saúde palestino comunicou o falecimento de "dois mártires", Mohammed Abu Bakr e Mohammed Al Disse Al Hallaq, mortos por tiros da "ocupação" (Israel) em Nablus, no norte deste território ocupado por Israel desde 1967.



Ambos faziam parte do grupo "Cova dos Leões", relatou este movimento armado que surgiu de Nablus em 2022.



"Afirmamos que não há outro caminho para a libertação senão a resistência e a luta armada", disse o grupo em um comunicado.



O exército israelense, por sua vez, anunciou uma operação "antiterrorista" em Nablus durante a qual foram detidas duas pessoas suspeitas de ajudar o autor de um ataque em março.



"Durante a operação, vários homens armados atiraram contra os soldados, que responderam e abriram fogo. As pessoas atingidas foram identificadas", afirma um comunicado militar.



Milhares de pessoas, incluindo vários homens armados, compareceram aos funerais dos dois homens na tarde desta segunda-feira, informaram jornalistas da AFP.



O exército israelense concentra suas incursões no norte da Cisjordânia, reduto de grupos armados palestinos.



Em meados de março, três combatentes da "Cova dos Leões" foram mortos pelas forças israelenses em Nablus.



- Tensão em Gaza -



Na Faixa de Gaza, o braço armado do movimento islâmico Hamas indicou que um de seus drones foi abatido por forças israelenses em treinamento e que "respondeu imediatamente com disparos de mísseis terra-ar contra o avião" israelense.



As forças de segurança de Israel afirmaram que um de seus caças interceptaram "uma aeronave não identificada sobre a Faixa de Gaza", território sob bloqueio israelense desde que o Hamas chegou ao poder em 2007.



Vários mísseis foram disparados em direção ao avião, mas sem causar danos ou vítimas, segundo uma fonte militar.



Desde o início do ano, conflito israelense-palestino matou pelo menos 91 palestinos, 15 israelenses e uma cidadã ucraniana, de acordo com um balanço da AFP elaborado a partir de fontes oficiais.



Do lado palestino, os números incluem combatentes e civis, entre eles menores de idade. Do lado de Israel a maioria civis, mas também menores de idade, e dois membros da minoria árabe.



No sábado, três israelenses ficaram feridos em um ataque com carro na Cisjordânia. O suposto autor foi morto pelos militares.



Horas antes, a polícia israelense matou um árabe-israelense que roubou a arma de um guarda e abriu fogo na Cidade Antiga de Jerusalém, setor ocupado e anexado por Israel. A família nega as acusações.



Nas últimas semanas, vários observadores alertaram para um possível aumento da violência, já que as celebrações da Páscoa cristã e judaica coincidem este ano com o Ramadã.