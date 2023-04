O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, viaja para o enclave russo de Kaliningrado, na quarta-feira (5), onde continuará as discussões sobre a central nuclear de Zaporizhzhia, disse um porta-voz desta agência da ONU nesta segunda-feira (3) à AFP.



De acordo com o porta-voz da AIEA, Grossi fará esta visita "no âmbito das negociações para garantir a segurança" desta usina nuclear, localizada no sudeste da Ucrânia, território ocupado pelo Exército russo há mais de um ano.