Exército russo não confirma avanço na cidade ucraniana de Bakhmut

O Exército da Rússia não relatou nenhum avanço na localidade ucraniana de Bakhmut em sua atualização do conflito nesta segunda-feira (3), horas depois de o fundador do grupo paramilitar russo Wagner ter anunciado a tomada de um edifício crucial desta cidade, cenário de meses de combates.



Em uma mensagem divulgada nesta segunda-feira no Telegram, o fundador do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, declarou que seus combatentes tomaram a sede da prefeitura de Bakhmut.



"No sentido legal, Bakhmut foi tomada. O inimigo está concentrado nas áreas do oeste", afirmou Prigozhin.



Em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira, o porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov, não relatou nenhum avanço das tropas russas.



O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia afirmou que os avanços russos foram impedidos.



Em vários momentos nos últimos meses, o grupo Wagner reivindicou avanços militares que depois não foram confirmados pelo Ministério da Defesa russo.