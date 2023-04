Finlândia será o 31º membro da Otan na terça-feira

A Finlândia se tornará, na terça-feira (4), o 31º membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), e sua bandeira será hasteada na sede desse bloco em Bruxelas - anunciou o chefe da aliança militar, Jens Stoltenberg, nesta segunda (3).



"Amanhã (terça-feira) daremos as boas-vindas à Finlândia como 31º membro", disse Stoltenberg em entrevista coletiva às vésperas de uma reunião ministerial que marcará a entrada do país nórdico na aliança transatlântica.



O processo de adesão da Finlândia - destacou o funcionário norueguês - foi "o mais rápido na história moderna da Otan", e sua conclusão amanhã "tornará a Finlândia mais segura, e a Otan, mais forte".



Com a adesão da Finlândia à Otan, destacou o secretário-geral da organização, a fronteira da aliança militar com a Rússia "dobra".



Na terça-feira, o representante da Finlândia deve entregar formalmente os documentos de adesão ao secretário de Estado americano, Antony Blinken, cujo escritório é o guardião do tratado de fundação da aliança militar.



No ano passado, no contexto da invasão russa da Ucrânia, a Otan convidou Finlândia e Suécia, formalmente, a aderirem à aliança transatlântica. A candidatura sueca ainda é alvo de veto por parte da Turquia, embora a posição esteja sendo disputada em intensas negociações.



Nesta segunda-feira, a enorme plataforma onde estão hasteadas as bandeiras dos 30 países-membros da aliança já exibia o mastro que receberá a da Finlândia na cerimônia de terça-feira.



Em sua coletiva de imprensa, Stoltenberg afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a invasão da Ucrânia "com o claro objetivo de ter menos Otan. Mas ele receberá exatamente o contrário em troca".



A data de adesão da Finlândia "é realmente um dia histórico, um grande dia para a aliança", disse Stoltenberg.



A Suécia, no entanto, terá que aguardar sua oportunidade para aderir formalmente à poderosa aliança militar do Atlântico Norte.



A Turquia resiste a aprovar a adesão da Suécia porque este país concede refúgio a líderes curdos e a suspeitos de participação no golpe de Estado frustrado de 2016.



"Tenho plena confiança de que a Suécia será um membro pleno (da Otan). É uma prioridade para a Otan garantir que isto aconteça o mais rápido possível", afirmou Stoltenberg.