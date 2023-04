Putin cria fundo de apoio para soldados russos que lutam na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta segunda-feira (3) um decreto para oficializar a criação de um fundo especial de ajuda aos soldados que lutam na Ucrânia e suas famílias.



O exército russo sofreu muitas baixas desde o início da ofensiva na Ucrânia, em fevereiro de 2022, e após uma série de reveses militares, Putin convocou 300.000 reservistas, ou seja, civis, a partir de setembro.



O decreto para apoiar os "defensores da pátria", como afirma o texto oficial, foi publicado nesta segunda-feira no site do governo.



De acordo com o decreto, além dos militares envolvidos na ofensiva, a esposa ou cônjuge e os filhos também receberão ajuda do fundo especial, que não teve o valor total divulgado.



Putin anunciou em 21 de fevereiro a criação do fundo em um discurso na Assembleia Federal, na véspera do aniversário de um ano do início da intervenção militar na Ucrânia.



"Nosso dever é apoiar as famílias que perderam os entes queridos e ajudá-las a criar seus filhos, com educação e trabalho", declarou na ocasião.



O presidente informou alguns dias depois que o fundo especial seria diretamente vinculado ao governo.