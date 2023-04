Forças israelenses matam dois palestinos em operação na Cisjordânia

As forças israelenses mataram dois palestinos nesta segunda-feira durante uma operação no norte da Cisjordânia ocupada, anunciou o ministério da Saúde palestino.



Um comunicado divulgado pela pasta cita "dois mártires", mortos por tiros da "ocupação" (Israel) em Nablus, sem identificar as vítimas.



O exército israelense anunciou uma operação "antiterrorista" em Nablus, durante a qual foram detidas duas pessoas suspeitas de ajudar o autor de um ataque em março.



"Durante a operação, vários homens armados atiraram contra os soldados, que responderam e abriram fogo. As pessoas atingidas foram identificadas", afirma um comunicado militar.



Desde o início do ano, conflito israelense-palestino matou pelo menos 90 palestinos, 15 israelenses e uma cidadã ucraniana, de acordo com um balanço da AFP elaborado a partir de fontes oficiais.



Do lado palestino, os números incluem combatentes e civis, entre eles menores de idade. Do lado de Israel a maioria civis, mas também menores de idade, e dois membros da minoria árabe.



Três israelenses ficaram feridos no sábado em um ataque com carro na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967. O suposto autor foi morto pelos militares.



Horas antes, a polícia israelense matou um árabe-israelense que roubou a arma de um guarda e abriu fogo na Cidade Antiga de Jerusalém, setor ocupado e anexado por Israel. A família nega as acusações.