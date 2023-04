O Exército ucraniano afirmou na noite deste domingo (2) que "ainda mantém" a cidade de Bakhmout, no leste da Ucrânia, que o grupo paramilitar russo Wagner afirmou ter tomado "no sentido legal" depois de ter conquistado a prefeitura.



"O inimigo não parou seu ataque a Bakhmout. No entanto, os defensores ucranianos defendem bravamente a cidade, repelindo numerosos ataques inimigos", postou o Estado-Maior ucraniano em sua página no Facebook horas antes do grupo Wagner afirmar controlar a prefeitura.