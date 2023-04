Milatovic vence eleição presidencial em Montenegro, dizem projeções

O jovem economista pró-europeu Jakov Milatovic venceu o segundo turno das eleições presidenciais de Montenegro por ampla maioria, neste domingo (2), superando nas urnas o ex-presidente Milo Yukanovic, há três décadas no poder, de acordo com estimativas de uma organização eleitoral.



Segundo projeções da ONG CeMI, Milatovic, 36, obteve cerca de 60% dos votos, contra 40% do rival.



"Montenegro escolheu e eu respeito essa escolha", disse o presidente em fim de mandato Yukanovic, ao admitir a derrota nas urnas.



"Quero que Milatovic seja um presidente bem-sucedido porque isso significa que Montenegro poderá ser um país bem-sucedido", acrescentou.



Nas ruas de Podgorica e outras cidades deste pequeno país dos Bálcãs, apoiadores do candidato do movimento "Europa Agora" comemoraram a vitória com fogos de artifício e buzinaços.



No primeiro turno, realizado em 19 de março, Yukanovic obteve 35% dos votos e Milatovic ficou em segundo lugar com 29%.



A derrota de domingo é um golpe final para Yukanovic, após a perda histórica de parlamentares de seu Partido Democrático dos Socialistas (DPS) em 2020, um revés que colocou o país em um caminho de crise com a queda de dois governos.



"Esta noite, ao lado de todos os cidadãos, demos um adeus definitivo ao crime, à corrupção e aos vínculos entre o crime, a corrupção e a política em Montenegro", afirmou Jakov Milatovic em seu discurso da vitória.



Yukanovic, de 61 anos, foi colocado no poder em Montenegro em 1991 pelo ex-homem forte da Iugoslávia, Slobodan Milosevic, quando tinha apenas 29 anos.



Mas seu mandato foi atormentado por alegações de corrupção e ligações com o crime organizado, segundo seus críticos.